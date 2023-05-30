İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk vatandaşları İran'da kaza yaptı: 3 ölü

İran’ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

İran'ın Tebriz kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.


Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Sinan ve Yalçın Serindere ile Tuncer Candan isimli Türk vatandaşlar, alışveriş yapmak için İran'ın Tebriz kentinde kaza yaptı. Otomobillerinin tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşının cenazelerinin, yarın İran'dan Türkiye getirileceği Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.