Türk Yıldızları, Van Gölü semalarında nefes kesti

Van'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, tüm coşkusuyla devam ediyor. Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen yüzlerce Vanlı, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı.

Gösteriler göğüs kabarttı

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu hareketlerle göğüs kabarttı. Türk Yıldızları, Van semalarında 30 dakika boyunca nefes kesen gösterisiyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırdı.

Vatandaşlar, büyük gurur yaşatan gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. Öte yandan, Van Gölü'ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe renk kattı.

Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.