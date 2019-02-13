Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'den VEDAŞ'a ziyaret

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker Van'a geldi.

VEDAŞ'ın hizmet kalitesini artıran teknolojik yatırımlarını görmek ve sahada yapılan işletme ve yatırım faaliyetlerinin yerinde incelemesini yapmak amacıyla Van'a gelen Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, VEDAŞ Şirket Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. En önemli hedeflerinin tüketici memnuniyetini artırmak olduğunu ifade eden Türker, “Tüketicilerimize batı standardının da üzerinde hizmet verebilmek için özelleşme sonrasında bölgeye 600 milyon Türk Lirası yatırım yaptık. 2019 yılında da bölgenin elektrik altyapısını güçlendirmek için ihtiyaç duyulan yatırımları artırarak sürdüreceğiz. Özelleşme sonrasında artan hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak, kaliteli enerjiyi kesintisiz bir şekilde tüketicilerimize sunmak ve tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla tüm çalışanlarımın bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesini istiyorum” dedi.

Türker, toplantı sonrasında VEDAŞ'ın önemli teknolojik yatırımları olan SCADA, OSOS ve çağrı merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.