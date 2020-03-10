Türkerler VEPSAŞ'a teşekkür plaketi

Ş.'ye (Türkerler VEPSAŞ) teşekkür plaketi verdi.

Okul Müdürü Nevzat Taşdemir ve THOF Van İl Temsilcisi Ayhan Alpaslan, Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Taşdemir; “Kız ve erkek öğrencilerimizden oluşan ve çok farklı branşlarda başarıyla ilimizi temsil eden spor takımlarımız var. Van'ı hem Türkiye finallerinde hem de bölge finallerinde temsil ediyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu spor malzemelerini temin ederek bizleri destekleyen Türkerler VEPSAŞ ailesine okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ederim” dedi.

Bölgenin sosyoekonomik, kültürel ve gençlerin pozitif gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlara destek verdiklerini ifade eden Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş ise “Sosyal sorumluluk politikamız gereği halkımıza avantaj sağlayacağına inandığımız projelere bugüne kadar destek verdik. Guinness Rekorlar Kitabına giren ‘Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' etkinliğine ana sponsor olarak bu rekorun Van'a kazandırılmasına katkı sağladık. Van Spor Futbol Kulübünün iki yıldır forma sponsoruyuz. Farklı branşlarda bölgemizi Türkiye elemelerinde temsil eden gençlerimize destekçi olduk. Gençlerimizin hayatlarına dokunarak geleceğimizin daha da aydınlık olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.