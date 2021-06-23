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Türkerler VEPSAŞ'tan online abonelik işlemleri dönemi

Türkerler VEPSAŞ, elektrik aboneliğine ilişkin iş ve işlemlerin web sitesi üzerinden online olarak yapılabildiğini açıkladı.


Daha önce hizmet noktalarında fiziki olarak yapılan abonelikle ilgili işlemlerin online ortama taşındığını açıklayan Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, “Müşterilerimiz, şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan bulundukları yerden, abonelik sonlandırma, borç sorgulama ya da borç ödeme gibi iş ve işlemlerini www.vepsas.com.tr web adresimiz üzerinden güvenle ve kolaylıkla yapabilmektedir. Sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştiren müşterilerimiz 24 saat içerisinde elektrik hizmetlerinden faydalanmaya başlamaktadır. Dijital dönüşüm kapsamında teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

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