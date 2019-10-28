Türkiye Bedensel Engelliler 2. ligi

Ligi'nde mücadele eden Van Bedensel Engelliler SK, deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Başiskele Bedensel Engelliler SK'yi 70-62'lik skorla yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Şehit İlyas Kaya Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Engelliler Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Başiskele Bedensel Engelliler SK takımını 70-62'lik skorla yenerek haftayı 2 puan alarak kapattı.

Müsabaka ile ilgili açıklama yapan VanBedensel EngellilerSporKulübü Başkanı Hanefi Baykara, Kocaeli deplasmanından güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını, başta sporcu kardeşleri olmak üzere takım hocasını kutladığını söyledi. Çok zorlu çekişmeli ve güzel bir maç olduğunu ifade eden Başkan Baykara, "Kocaeli takımına bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Centinmence mücadelerini de kutlarım" dedi.

"Uçak biletlerimizi borç aldık"

Van'dan İstanbul'a, oradan da Kocaeli'ye çok zor şartlarla geldiklerini ifade eden Başkan Baykara, "Kocaeli deplasmanına gelirken maalesef destek bulamadık. Uçak biletlerimizi bile borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz onuda bilmiyoruz Fakat biz mücadelemizi sonuna kadar ortaya koymaya devam edeceğiz. Elbete birileri bu takıma sahip çıkacak kadar yürekli olduğuna olan inancımızla bekleyecegiz. Biz Vanlılara olan inancımızı ve umudumuzu yitirmedik. İnşallah yürekli birileri çıkar bu takıma dahip çıkar ve bizde burada bunu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşarız" dedi.

"Kocaeli'deki ulaşım ve konaklama masraflarını eski Van, şuanki Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar karşıladı"

Aslında yazacak, söyleyecek çok şeyin olduğunu ifade eden Başka Baykara, "Ben burada kısaca değindim. Bu maçta bize sahip çıkan, destek oşan eski Van, şimdi ise Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar beye teşekkur ediyorum Yıllar önce ilimizde görev yapmasına rağmen bizleri unutmayan, bir telefonla bizlere sahip çıkarak İstanbul'dan Kocaeli'ye ve Kocaeli'deki bütün ulaşımımızı, konaklamamızı sağlayan, destek ılan kurum peraonelini bizler için seferber eden kıymetlı müdürümüze buradan teşekkur etmeden geçemeyeceğim. İlimize bulamadığımız desteği burada bulmak bizi mutlu etsede ilimizde görmediğimiz ilgi bizi üzmüştür" dedi.

Van'daki antremanların ulaşımına geçen yıl olduğu gibi bu yılda destek veren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a teşekkür eden Başkan Baykara, "Umarım imkanları çoğalır ve bizlere daha fazla destek olurlar. Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz bu taıma biran önce el atıp sahip çıkarlar. Yoksa bu başarıya odaklanmış taım sahipsizlikten ve destek bulamadığı için ilerki günlerde sorun yaşamaz. Son olarak burada Van ilmizde yılardır sesimize sorunlarımıza sözcü olan ve dile getirmemize yardımcı olan kıymetli basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Herzaman sesimizi sile getiren bu kıymetli dostlarımızım sayesinde sesımiz dahada gür çıkıyor. İnşallah onların sayesinde belki gereken desteği buluruz. Destek varsa engel yok" şeklinde konuştu.