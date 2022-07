Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası devam ediyor.

Nur Tatar Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış seremonisi yapıldı. Burada konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Van'da böyle bir faaliyet yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şurası iyi bilinmeli ki Güneydoğu illerimizde her faaliyetimizi yaptığımızda, her geçen gün çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştığımız ve bize gösterilen ilgi her geçen gün artarak çoğaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde Van ilimizde Türkiye Halter Federasyonu'nun milli takım kampları da yapılacak. Sadece Van ile sınırı kalmayacak bunlar. İnşallah önümüzde 2023 yılında Türkiye şampiyonalarının birçoğunu doğu illerimizde gerçekleştireceğiz. Şimdiden inşallah güzel günler bizi bekliyor diyorum. Tekrar herkesi canı gönülden selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Gerçekten Edremit'imizi, Van'ımızı, bu tür güzel Türkiye çapında ulusal çalışmalarda görmek bizleri de çok mutlu etti. Az önce başkanımın da bahsettiği gibi inşallah güzel müjdeleri aldık. Biz de bu tür müsabakalara, bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız. Bugün aramızda il müdürümüz var, ilçe müdürümüz var ve yine olimpiyat şampiyonlarımız var. Edremit'imizi, tarihimizi, Van'ımızı, tanıtma fırsatı bulduk ve yine inşallah ülkemizin dört bir köşesinden gelen gençlerimiz var. Olimpiyatlar, müsabakalar, bu tür çalışmalar barışın, kültür değişiminin, kültürel çalışmaların en güzel altyapı hazırlık çalışmalarıdır. Bizler de buna ev sahipliği yaptığımız için mutlu olduk. Sizleri burada misafir etmek bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah daha güzel çalışmalarda birlikte olacağız. Bu müsabakaların da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden de yarışmacılarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir şekilde, centilmen bir şekilde sonuçlarını da alırız. Hep beraber kutlarız. Şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy tarafından verildi. Ödül töreni sonrası Federasyon Başkanı Ünlü tarafından şampiyonaya vermiş oldukları desteklerden dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'a plaket takdim edildi.