Türkiye ikincisinden Kaymakam Solak'a ziyaret

Türkiye geneli düzenlenen “YBO'da Yaşam” konulu resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) 7. sınıf öğrencisi Dilan Uçer, mutluluğunu Kaymakam Asım Solak ile paylaştı.

Dilan Uçer, Okul Müdür Yardımcısı Gürgün Demir ve Resim Öğretmeni Zeynep Genç ile birlikte Başkale Kaymakamı Asım Solak'ı ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Asım Solak, bir dahaki yarışmalarda Türkiye birinciliği beklediğini belirterek, kazanmış olduğu başarıdan dolayı Dilan Uçer'i ve öğretmeni Zeynep Genç'i tebrik etti. Kaymakam Solak, “Öğrencimizin Türkiye çapında başarı elde etmesi bizleri mutlu etmiştir. Bu başarı bizim için onur kaynağıdır. Sanat alanında öğrencimizin ve okulumuzun elde ettiği bu başarı tam bir ekip işidir. Öğrencisi, öğretmeni ve yönetimi ile bu başarılarda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Solak, Türkiye ikincisi olan öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.