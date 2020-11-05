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Türkiye Kupası: Vanspor FK: 1 - Sivas Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Van FK, Sivas Belediyespor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivas Belediyespor bir üst tura yükseldi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat Sağır


Vanspor FK: Bekir Demircan, Rüştü Hanlı, İsmail Güner, Atamer Bilgin (Üzeyir Ergün dk. 71), Barış Gök, Oktay Aydın, Abdulkadir Özdemir, İlter Ayyıldız (Sedat Cengiz dk. 46), Sedat Komi (Yiğit Gökoğlan dk. 46), Cihan Halil (Zafer Şensoy dk. 46), Utku Şen (Yaser Yıldız dk. 63)


Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Muhsin Polat, Ali Say, Uğur Mustafa Türk, Emre Şahin (Murat Akgül dk. 90+3 ?), Muhammet Mustafa Gundak, Eyyüp Öztep (Şevki Çınar dk. 56), Mehmet Fatih Ayık (Ozan Kılıçoğlu dk. 72), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak


Goller: Eyyüp Öztep (dk. 40), Ozan Kılıçoğlu (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Abdulkadir Özdemir (dk. 54) (Vanspor)


Sarı kartlar: Barış Gök, Sedat Cengiz (Vanspor), Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak (Sivas Belediyespor)

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