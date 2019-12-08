Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu

Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, Van derbisinde karşılaştığı Van Hentbol Spor Kulübü'nü 35-25'lik skorla yenerek Play-off yolunda önemli bi adım attı.

Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, Van derbisinde Nur Tatar Spor Salonu'nda karşılaştığı Van Hentbol Spor Kulübü'nü 35-25'lik skorla yenerek Play-off yolunda önemli bi adım attı.

Van Erek Beş Yıldız SK sporcuları, geçen hafta Ordu'dan Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen ve yaralanan sporcular için maç öncesi, "Acınızı paylaşıyoruz, Ordu Gençlerbirliği" pankartı açarak acılarına ortak oldular.

Müsabaka ile ilgili açıklama yapan Van Erek Beş Yıldız SK Baş Antrenörü Müslüm Karaboğa, "Öncelikte türibinlerde yerini alan ve takımlarını sonuna kadar destekleyen hentbol sevdalılarına teşekkür etmek istiyorum. Asıl önemli olan Van'da hentbol kültürünü yaygınlaştırmaktır. Halkımıza hentbolu sevdirmektir ve bu hedefimiz doğrultusunda büyük mesafede ilerlediğimizi görebildik. Van'ımız ilk defa bir hentbol derbisi yaşadı ve her iki takımıda mücadelesinden dolayı kutlarım. Rakip takım antrenörü Umur Akar'ın maç boyunca sergilediği centilmence davranışından dolayı kendisine teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Van Erek Beş Yıldız olarak hedefimiz olan Play-off için güzel bir galibiyet aldık. Tüm sporcularımı ve teknik ekibimi tebrik ederim. Güzel derbi sonunda kazanan Van Erek Beş Yıldızın altyapısında yetiştirerek lig takımına giren gençleri oldu" dedi.

Van Erek Beş Yıldız SK Yardımcı Antrenörü Ferda Göktaşoğu ise, "Galip gelmek çok güzel. Önemli olan Van'ımızda hentbole olan ilginin artmasıydı ve maçımızı izlemeye, desteğe gelen seyircileri görünce ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu fark ettim. Derbi maçları genelde gergin geçer ama zevkli ve seyir zevkide yüksek olur. Takım olarak her maç daha iyiye gidiyoruz tüm takımı mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Galibiyetimiz altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız olmak üzere tüm Van halkımıza armağan olsun" dedi.