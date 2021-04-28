Türkiye'de kuraklık hafifledi

Mustafa Akkuş, ocak ayı ortalarında ülke genelinde su seviyelerinin kritik değerde olduğunu gösteren haritanın ardından yayınlanan son haritaya göre kuraklığın hafiflediğini söyledi.

Yayınlanan kuraklık haritasında Türkiye'de 2021 yılının ocak ve şubat aylarında kullanılabilir su seviyesinin kritik düzeyde olduğu gözlemlenmişti. Diğer taraftan Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye'nin yeraltı suları için kritik durumu gözler önüne sermişti. Yine aynı dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan kuraklık haritasına göre de Türkiye'nin önemli bölümünün yağış almadığı kaydedilmişti.

Ancak küresel kuraklık erken uyarı sistemi tarafından yayınlanan son haritada 7 ile 13 Mart tarihleri arasında yapılan analizler sonucu oluşturulan haritada kuraklığın hafiflediği gözlemlendi. Buna göre, yayınlanan son haritada ülke genelinde bazı bölgeler dışında su seviye değerleri sevindirdi.

“Ocak ayında suyun kritik seviyede olduğunu görmüştük”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, küresel iklim değişimiyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada kullanılabilir su miktarının azaldığını belirtti. Küresel iklimle birlikte projeksiyon haritaların sıklıkla hazırlanmaya başlandığını ve bu haritaların da ileriye yönelik fikirler verdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “2021 yılının ocak ve şubat aylarında Van Gölü Havzası'nda kar yağışının az olduğunu, bunun da yaz aylarında su kıtlığına sebep olacağını söylemiştik. Ocak aylarının ortalarındaki su seviyesinin kritik düzeyde olduğunu gösteren haritamızda Akdeniz ve Ege bölgesinin belli yerlerinde su seviyesi normal seviyelerdeydi. Haritanın diğer bölgelerinde ise su seviyesinin kritik seviyede olduğunu görmüştük. Özellikle Van Gölü'nün etrafına baktığımız zaman benzer durumun olduğunu görüyorduk” dedi.

“Ciddi bir tehlike olmadığına şahit oluyoruz”

Mart ayının 7 ile 13 tarihleri arasında yapılan analizler sonucu oluşturulan haritada kırmızı alanların azaldığını gördüklerini dile getiren Akkuş, “Özelikle Van Gölü'nün kuzeyinde su seviyesinin yeteri miktarda olduğunu görüyoruz. Ancak Van Gölü'nün güney bölgesinde su seviyesinin kritik düzeyde olduğunu görüyoruz. Şu an akarsu debilerine baktığımız zaman ciddi bir tehlike olmadığına şahit oluyoruz. Özellikle Van Gölü'ne göç eden inci kefalleri için uygun seviyede olduğunu görüyoruz. Umarız ki yağışların başladığı sonbahar aylarına kadar akarsulardaki su debilerinde ciddi bir düşüş meydana gelmez” diye konuştu.