Türkiye'nin dört bir yanındaki çölyak hastaları için Van'da üretim

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin üretildiği kafe ve fırın, Türkiye'nin dört bir köşesine ürün gönderiyor.

Bir tür ince bağırsak rahatsızlığı olan çölyak hastalığında, glüten içeren yiyeceklerin tüketimi ince bağırsaktaki hücrelerin zarar görmesine neden oluyor. Bu nedenle buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glütene karşı hassasiyeti olan hastaların glütensiz beslenmesi gerekiyor. Van'da da 10 binin üzerinde çölyak hastasına hizmet vermek amacıyla girişimlerde bulunan Edremit Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle geçtiğimiz yılda glütensiz ürünlerin üretildiği kafe ve fırını hizmete açtı. Kafe ve fırın ilk etapta Van ve bölge illerinden sipariş alırken, son dönemde ise Türkiye'nin dört bir köşesinden aldığı siparişlerle diğer illere de ürün gönderiyor.

"Ulusal anlamda karşılık buldu"

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bölgede ilk olan glütensiz kafe ve fırının ulusal anlamda da güzel bir karşılık bulduğunu belirtti. Çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşmakta birçok zorlukla karşılaştığını hatırlatan Başkan Say, “Sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda çok ciddi sayıda çölyak hastasının olduğunu fark ettik. Bu konuda arkadaşlarımla birlikte bir çalışma başlattık. Çalışma sonucunda projeyi Van'a kazandırdık. Van bölgesi başta olmak üzere; Kayseri, Adana, Ankara ve batı illerine kadar ürün gönderiliyor. Bu hizmeti halkımıza sunmuş olmak bizleri de mutlu ediyor. Çölyak hastası hemşerilerimize Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Glütensiz kafe ve fırın için çok sayıda memnuniyet masajları aldıklarını dile getiren Say, "Projede emeği geçen DAP İdaresi ve kendi proje ekibimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Bizler rutin belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik yönünde de gelişkin bir belediyeyiz. Bu anlamda Edremit'imizi ve Van'ımızı daha ileri noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

"Türkiye'nin her iline ürün gönderiyoruz"

Çölyak hastalığının buğdaydan bulaşan bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Yakup Yakın isimli usta ise "Çölyak hastalarının un ve undan bulaşan her türlü üründen uzak durması gerekiyor. Kafemizde sabah kahvaltılık ürünler, öğlene doğru yemek çeşitleri, öğlenden sonra yaş pastalar ve ızgaralar bulunuyor. Sağlıklı beslenmek isteyen herkes buraya geliyor. Çölyak hastaları her yerden alışveriş yapamıyor. Bizler burada Türkiye'nin her iline ürün gönderiyoruz. İzmir, İstanbul ve Ankara illerine de ürün gönderiyoruz. Doğu ve güneydoğu bölgesindeki tek kapsamlı işletme olduğu için bütün illere ürün gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlıklı beslenmek isteyenler ile çölyak hastaları, ürünlerin sağlıklı olduğunu belirterek, projeyi bölgeye kazandıran Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti.