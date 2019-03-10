Türkiye'nin en soğuk ilçesinde güneş yüzünü gösterdi

Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Van'ın Çaldıran ilçesinde güneş yüzünü gösterdi.

Bu yıl eksi 42 dereceyi gören Çaldıran ilçesinde insanlar kadar hayvanlar da soğuk havadan nasibini aldı. Geçtiğimiz ocak ayında etkili olan aşırı soğuklardan dolayı yiyecek bulmaya çalışan bir tilkinin donarak telef olduğu ilçede, son bir kaç gündür güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen bir sokak kedisi de, lüks bir otomobilin tavanına çıkarak güneşin keyfini çıkardı.