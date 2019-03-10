İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde güneş yüzünü gösterdi

Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Van’ın Çaldıran ilçesinde güneş yüzünü gösterdi.

Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Van'ın Çaldıran ilçesinde güneş yüzünü gösterdi.


Bu yıl eksi 42 dereceyi gören Çaldıran ilçesinde insanlar kadar hayvanlar da soğuk havadan nasibini aldı. Geçtiğimiz ocak ayında etkili olan aşırı soğuklardan dolayı yiyecek bulmaya çalışan bir tilkinin donarak telef olduğu ilçede, son bir kaç gündür güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen bir sokak kedisi de, lüks bir otomobilin tavanına çıkarak güneşin keyfini çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.