Türkiye'nin ilk sakatatçılar çarşısı bitti

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret usulü ile yapılan ve Türkiye'nin ilk sakatatçılar çarşısı unvanına sahip olan çarşı, açılış için gün sayıyor.

Daha önce Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda sağlık şartlarına uygun olmayan bir ortamda hizmet veren ve kısa süre önce ihalesi yapılarak yapımına başlanan sakatatçılar çarşısı tamamlandı. Vali Mithatbey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde yapılan çarşıda, 16 dükkân, 1 lokanta ve 1 zabıta noktası bulunuyor. Yapımı tamamlanan, tabelaları, dolapları, soğuk hava depoları takılan ve bazı esnafların dükkanlarında satışa başladığı sakatatçılar çarşısı, modern ve hijyenik yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak inşa edilen çarşı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yaklaşık yedi yıldır sakatatçı esnaflığı yapan İzzettin Özarslan, daha önce yerlerinin peynirciler çarşısında olduğunu ve çok sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, artık hijyenik bir ortamda hizmet verdiklerini söyledi. Özarslan, ‘‘Biz sakatatçı esnafları yeni yerlerimizde çok daha konforlu bir şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Halkımız gönül rahatlığı ile alışverişini yapabilecek. Tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu memlekete büyük bir hizmet kazandırıldığını belirten Sakatatçılar Kooperatif Başkanı Abdulmenaf Tüzün ise, belediyenin yine çok önemli bir projeye imza attığını söyledi. Tüzün, ‘‘Vatandaşlarımıza en kaliteli hijyenik hizmeti sunma noktasında Van Büyükşehir Belediyemizden yetkililerle sürekli istişare halindeydik. Geldiğimiz noktada şu an çok modern bir yapı inşa edildi. Dubleks değil, tripleks bir yapı ortaya çıktı. Altta soğuk hava depoları mevcut. Hemen üzerine giriş katında taze satış dükkânları ve üst katta ise bürolar var. Bugün itibariyle çarşımız hizmete girmiştir. Tüm halkımızı bekliyoruz. Emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Peynirciler çarşısı ve sakatatçılar çarşısını yakın zamanda hizmete açacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ise, “Bir sakatatçılar çarşısında olabilecek tüm detayların düşünüldüğü çarşımız, Tarım ve Orman Bakanlığı standartlarına göre dizayn edildi. Sağlık ve hijyen kurallarını üst düzeyde uygulayacağımız modern çarşımızın çok yakında açılışını yapacağız. Esnaflarımız yavaş yavaş dükkânlarına yerleşmeye başladı. Çok güzel bir çarşı oldu. Yine bunun yanında peynirciler çarşısının da restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bu iki modern çarşımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.