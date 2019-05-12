Türkmenoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Kayhan Türkmenoğlu, yayımladığı mesajda, annelerin o kocaman yürekleri ile emeklerini tartmadan, sayıp hesaplamadan vermenin adı olduğunu belirterek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anne sevgisinin bir güne, bir 'pakete' sığdırılmayacağını vurgulayan İl Başkanı Türkmenoğlu, "Kutsal kitabımızın ifadelerinde kutsileşen, İslam Peygamber'inin dilinde yücelen, merhameti, çileyi, sabrı, fedakarlığı şefkat haline getiren annelerimizi hatırlamış olalım. Annelerimiz, o kocaman yüreğiyle emeğini tartmadan, sayıp hesaplamadan vermenin adıdır. Sınırlamadan, şart koşmadan, kıskanmadan sunulan sevginin adıdır. Af etmenin, şefkatin, hoşgörünün adıdır anne. Gelin toplum olarak hakikate, varlığın sırrına, sırrın özüne uygun annelik duygusunu günümüzün pervasızca bencil istekleri peşinden koşan modern anlayışına ve hayat tarzına kurban etmeyelim. ‘Cennet anaların ayaklarının altındadır' diyor Resûllullah (s.a.v.). Hepimizin üzerinde ödenmez hakları bulunan, elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.