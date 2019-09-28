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Türkmenoğlu'ndan turizm fuarına övgü

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 10.

Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda stantları gezdi. Büyük ilgi ile karşılanan Türkmenoğlu, yerel sanatçıları dinledi ve yurt dışı misafirlerle yakından ilgilendi.


Bu yıl 10'ncusu düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, önceki gün yurt dışı ve yurt içinden birçok firmanın katılımı ile açıldı. Van'ın özellikle bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm alanında gelişmesi için yıllardır büyük uğraşlar veren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, fuar alanında geniş kapsamlı gezi ve incelemelerde bulundu. Van'ın tanıtıldığı stantlar başta olmak üzere yurt dışından gelen ve yurt içinden birçok ili temsil eden stantlarda incelemelerde bulunan Türkmenoğlu, fuarın Van için önemine değindi. Ziyaretler sonrası fuar ile ilgili bir değerlendirme yapan Türkmenoğlu, ”Önceki yıllardan farklı bir özelliği bu yıl çok daha kapsamlı uluslararası boyut kazanmış olmasıdır. Özellikle komşu ülke İran'ın hemen hemen tüm bölge ve şehirlerinden katılımcıları gördük. Turizm fuarımız gün geçtikçe katlanarak hak ettiği noktaya doğru ilerliyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu fuarımızın ayrı bir özelliği ise Vanlı hemşerilerimizin burada diğer ülkemizin güzel illerini tanıma fırsatını da bulmuş olmalarıdır. Bu fuarımıza, Türkiye'nin mini bir tanıtım alanı da diyebiliriz. Bu olumlu gelişmeler, beraberinde Van'ımızı hak ettiği noktaya emin ve hızlı adımlarla taşıyacaktır” dedi.

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