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Türkmenoğlu'ndan yaralı askerlere ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Terhis işlemleri için Erciş ilçesinden Van'a giderken bulundukları aracın tekerinin patlaması sonucu devrilen araçta 2'si ağır toplam 26 asker yaralanmıştı. Kazanın ardından AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, hastanelerde tedavi altına alınan Mehmetçikleri ziyaret etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer'in de eşlik ettiği ziyarette Türkmenoğlu, yaralı askerlerle tek tek ilgilendi. Yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi de alan Türkmenoğlu, "Üzücü bir olay yaşanmış ve 2'si ağır olmak üzere toplam 26 askerimiz yaralanmıştır. Gerekli müdahaleler yapılarak askerlerimiz tedavi altına alınmışlardır. Bizler de bugün Mehmetçiklerimizi ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Rabbim yaralı askerlerimize acil şifalar versin" dedi.


Türkmenoğlu daha sonra hastaneden ayrıldı.

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