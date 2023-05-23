Turna Gölü doğaseverleri mest etti

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak bilinen ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü'nü ziyaret eden 89 kişilik ekip, ilkbahar aylarında karların erimesiyle farklı bir güzelliğe bürünen gölün çevresini gezerek oyunlar oynadı.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, hedeflerinin Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak olduğuna dikkat çekti. Etkinlik çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğünce tedavisi tamamlanan kaya kartalı ve arı şahininin doğaya bırakılmasına şahitlik ettiklerini ifade eden Demez, “Etkinliğe katılan katılımcılara doğanın korunmasıyla ilgili bilgiler verildi. Özellikle çevre temizliği konusunda bütün üyelere bilgi verildi. Doğanın insana ihtiyacı yoktur, insanın doğaya ihtiyacı var. İnsan olmadan doğa mükemmel yaşar ama doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur. Bu çerçevede etkinliğimizi sürdürdük katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.