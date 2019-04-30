TÜRSAB'tan Edremit'e çıkarma

Van'ın Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, ilçenin tanıtımı ve turizm pastasında hak ettiği payı alması noktasında seyahat acenteleri için 2 günlük destinasyonlar hazırlayarak turlara dahil edilmesini sağladı.

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli'nin davetlisi olarak ilçede buluşan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan turizmciler ve seyahat acentelerinin yetkilileri, yatırımlar başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Kaymakamlık görevi ile birlikte Edremit Belediye Başkan Vekili görevinde bulunduğu 2,5 yıllık süre zarfında yaptığı yatırımlarla Türkiye kamuoyundan adından sıkça söz ettiren Kaymakam Atıf Çiçekli, turizm bölgesi haline gelen Edremit için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Edremit'in tanıtılması ve turizm pastasından daha fazla pay alması için çeşitli girişimlerde bulunan Kaymakam Çiçekli, TÜRSAB üyelerine; sahil bandı, Kız Kalesi, Kamp Karavan Merkezi, Olimpik Binicilik Merkezi, deniz sporları, ATV, safari, mesire alanları, marina, tarihi değirmenler, halk plajları ve diğer ören yerlerini gezdirdi.

“Edremit bölgenin turizm merkezidir”

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Edremit'in muhteşem bir ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli, yapılan yatırımlarla da adeta önü açılan Edremit için sürecin daha yeni başladığını belirtti. Turizm bölgesi olan Edremit'in daha çok tanıtılması noktasında herkesime görevlerin düştüğünü anlatan Çiçekli, “Her yönüyle bölgenin turizm merkezi olan ilçemiz, ilerleyen zamanlarda hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Şehrimiz artık terörle değil, turizmle anılan bir kent haline gelecektir. Bölge insanımız için iş ve aş kapısı olan bu sektör sayesinde artık gençlerimiz batı illerine gitmek zorunda kalmayacaklar. Bunun sağlanması noktasında da turizm alanında yeni çalışmalar yapmaktan geri durmuyoruz. Turizm acentelerimiz için 2 günlük destinasyonlar hazırladık ve turizmcilerimiz de 2 günlük destinasyonlarla Edremit'i turlarına eklediler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Edremit'i turlarımıza ekledik”

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli'nin göreve geldikten sonra ilçenin çehresini değiştirdiğini vurgulayan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise, “Kaymakamımız bizler için çok güzel bir turizm destinasyonu hazırladı. Bir turizm temsilcisi olarak kaymakamımıza, üyelerimiz ve turizm bileşenleri adına teşekkür ediyorum. Kaymakamımızın Edremit'te yaptıklarından tüm Türkiye kamuoyu haberdardır. Ama buranın iyice tanıtılması için bizde elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Güzel Edremit'imiz biz turizmciler için önemli bir turizm destinasyonu haline gelmiş bulunmaktadır. Bizler de kaymakamımızın sağlamış olduğu 2 günlük destinasyonlarla Edremit'i turlarımıza ekledik ve gruplarımızı keyifle buralara getirerek tanıtımına katkı sunmuş olacağız” dedi.