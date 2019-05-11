Tuşba Belediye Başkanı Akman'ın ‘Anneler günü' mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gecesini gündüzüne katarak, çocukları ve ailesine her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerin ‘Anneler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Başkan Akman, ‘Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören ve tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıkların anneler olduğunu belirten Başkan Akman, “Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır” dedi. Annelik duygusunun, tüm canlıların nefes alması kadar evrensel bir değer olduğuna dikkati çeken Başkan Akman, “Peygamber Efendimizin ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir” diye konuştu.

Toplumsal dayanışmanın ve toplumun temelini aile, bir ailenin temelini de mutluluk, huzur, saygı ve sevgi ortamıyla annelerin oluşturduğunu söyleyen Başkan Akman, hiç yılmadan sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluğu üstlenen annelere gönül borçlarının hiçbir zaman tükenmeyeceğini vurgulayan başkan Akman, annelerin, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlendiğini kaydetti. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut kazandırdığını altını çizen Başkan Akman, “Bugün dünyada yaşanan birçok olumsuzluğun temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik vardır. Bu nedenle anneler çocuklarını sevgiyle yoğurmalı, onları özgüvenleri yüksek, kendileriyle ve toplumla barışık bireyler olarak geleceğe hazırlamalıdırlar. Bizler de en değerli varlıklarımız annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz. Bizlerin sevgi dolu yaklaşımları onların en büyük mutluluğu olacaktır. Bu mutluluğu annelerimizden esirgememeliyiz. Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin ‘Anneler Günü'nü bu düşüncelerle kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.