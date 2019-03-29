İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe, mevlit programına katıldı

Van’ın merkez Tuşba Belediyesi Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona tarafından verilen mevlit programına katıldı.

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona tarafından verilen mevlit programına katıldı.


Tuşba ilçesinde yaşayan ve bölgenin tanınan kanaat önderlerinden Hacı Abdülkerim Sona, Akköprü Mahallesi'nde yaptırdığı taziye evinde bir mevlit verdi. Düzenlenen mevlit programına Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Muğdat Günini, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda mahalleli katıldı.


Programda bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Akköprü Mahallesi'nde taziye evinin kurulmasında emeği geçen Hacı Abdülkerim Sona'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.