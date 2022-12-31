Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yeni yıl mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını belirterek, “2023 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesi temenni ediyorum” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yayımladığı mesajında 2023 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla Sosyal Belediyecilik alanında her geçen gün Tuşba'nın çıtasını biraz daha yukarı taşıdıklarını anlatan Başkan Akman, “Geleceğin Tuşbasını planlamak ve geliştirmek için ilk gün ki heyecanla çalışarak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e girmeye hazırlanırken yeni yılın, hizmet etmekten onur duyduğumuz siz aziz Tuşba halkına, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.