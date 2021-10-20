Tuşba Belediye Meclisi, 2022 yılı mali bütçe ve performans programını onayladı

Van'ın merkez Tuşba Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nın gerçekleştirilen son oturumunda, 2022 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programını görüşerek karara bağladı.

Belediye Başkan Vekili Murat Darğın başkanlığında toplanan Tuşba Belediyesi Meclisi, yapılan yoklamanın ardında bütçe görüşmelerine geçildi. İlçenin vizyonuna uygun olarak üst yapıdan temizliğe, spordan eğitime gelecek yıla dair hizmet ve yatırımların yer aldığı 150 milyon 200 bin TL olan 2022 yılı tahmini bütçesi ile 2022 yılı performans programını meclis üyelerin oyuna sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardında bir konuşma yapan Başkan Vekili Darğın, 2022 yılı mali bütçe ile performans programın Tuşba'ya ve Tuşbalılara hayırlı olması dileğinde bulundu. ‘Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla hareket ederek Tuşba ve Tuşbalılara hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Vekili Darğın, Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile yatırım ağırlıklı denk bir bütçe hazırladıklarını söyledi. Başkan Vekili Darğın, “Belediye Başkanımız Salih Akman'ın öncülüğünde tüm ekibimizle 7 gün 24 saat Tuşba için çalışarak ilçemizi hep birlikte güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi 2022 bütçesinin hazırlanmasında da bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Sayın Salih Akman başta olmak üzere meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tuşba Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen 2022 yılı mali bütçesi, Kasım Ayı Olağan toplantısında görüşülmek üzere Büyükşehir Belediyesi gönderildi.