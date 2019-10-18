Tuşba Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Sıracettin Ünlü ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mahmut Ekinci'nin imzası ile verilen önerge üzerine Belediye Başkanı Salih Akman'ın çağrısıyla bugün Tuşba Belediye Meclisi Olağan Üstü Gündem ile toplandı. HDP'li meclis üyelerinin katılmadığı olağan üstü meclis toplantısında AK Parti Grubunun hazırladığı ortak açıklama metnini okuyan Grup Başkan Vekili Sıracettin Ünlü, “Öncelikle bilinmelidir ki; bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.

Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdidin ortada olduğunu ifade eden Ünlü, “Bir terör koridorunu oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güven vaat etmektedir” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nın, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğinde olduğunu vurgulayan Ünlü, “Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye; Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yeni bir barış ikliminin oluşumunu sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan birinin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu dile getiren Sıracettin Ünlü, Türkiye'nin başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunduğunu anlattı. Gerçekleştirilen harekâtın, bu amaç için de önemli bir adım olduğunu kaydeden Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemekte olduğunu ve Barış Pınarı Harekâtı'nın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu çerçevede, belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Konunun görüşmesini rica ederim” şeklinde konuştu.

Ayrıca olağan üstü toplanan AK Parti Grubu Meclis Üyeleri, bugünkü toplantıdan kaynaklanan ‘Huzur Hakkını' Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar.