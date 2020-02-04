Tuşba Belediye Meclisinden Yunan vekile sert tepki

Van'ın Tuşba Belediye Meclisi AK Parti Grubu, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki göstererek, “Şeref ve haysiyetten nasibini almamış bu aşağılık milletvekillini şiddetle kınıyoruz” dediler.

Tuşba Belediye Meclisinin, Şubat Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında gerçekleşti. Başkan Akman, gündem maddelerine geçilmeden önce İdlib'te rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Sıracettin Ünlü, Tuşba Belediyesi AK Parti Grubu olarak Yunanistan'ın AP Milletvekili Loannis Lagos'un Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez alçak bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Lagos'un, meclis kürsüsünde Türk bayrağını yırtarak gerçekleştirdiği aptalca eylemini şiddetle kınadıklarını dile getiren Ünlü, “Tüm dünya şunu iyi bilsin ki al bayrağımıza uzanan elleri kırarız. Avrupa'nın şımarık çocukları hadlerini bilsin. AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır” dedi.

Bayrağın, Türk milleti için kutsal olan ve uğruna binlerce şehit verilen bir değer olduğunun da altını çizen Ünlü, “Bayrağımız, bağımsızlığımızın simgesi olmasının yanı sıra vatanımız, devletimiz, milletimiz, istikbalimiz, bizim namusumuz ve şerefimizdir. Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili ve aynı zihniyete sahip serseriler bilmelidirler ki dedeleri Türk düşmanlığının bedelini ağır ödediler. Bu saygısız zihniyet bilmelidir ki bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye AK Parti Grubu olarak şereften, haysiyetten nasibini almamış bu aşağılık milletvekillini şiddetle kınadıklarını ifade eden Ünlü, AP'nin de bu palyaço hakkında başlattığı soruşturmanın sonuna kadar götürmesini beklediklerini dile getirdi.