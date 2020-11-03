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Tuşba Belediyesi AK Parti Grubu'ndan depremzedeler için başsağlığı mesajı

Van’ın Tuşba Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu, İzmir’de meydana gelen 6.

Van'ın Tuşba Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.


Tuşba Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Salih Akman başkanlığında bugün gerçekleştirilen ilk oturum ile başladı. Gündem maddelerinin komisyonlara sevk edildiği ilk oturumda İzmir'de yaşanan depremde hayatlarını kaybedenler de unutulmadı.


AK Parti Grubu adına İzmir'de yaşanan depremden dolayı hazırlanan başsağlığı mesajını okuyan Grup Sözcüsü Sıracettin Ünlü, İzmir'de yaşanan depremin Türkiye'yi derinde etkilediğini belirterek, “30 Ekim Cuma günü merkez üstü İzmir'in Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde maalesef çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. İzmir zor günler ve geceler yaşıyor. 2011 yılında 2 büyük deprem yaşayan bizler, İzmirlilerin acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” dedi.

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