Tuşba Belediyesi ‘Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı

Van'ın Tuşba Belediyesi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı desteği ile hayata geçireceği ‘Akköprü Millet Bahçesi'nin yapımına başladı.

İlçenin gelişmesi, halkın huzur ve refahı için her gün yeni bir proje hayata geçiren Tuşba Belediyesi, baharın gelmesiyle önceki yıl TOKİ Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ancak mevsim şartlarından dolayı yapımına başlanmayan Akköprü Millet Bahçesi'nin inşaatına başlama startı verdi. Toplam 104 bin 777 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan ‘Akköprü Millet Bahçesi'nde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan bin 361 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatıların da yer alacağını belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Tuşba Belediyesi koordinesinde yürütülen inşaat alanında incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 360 günde tamamlanacak olan Akköprü Millet Bahçesi'nin bitirilmesiyle mahalle sakinlerinin hak ettiği hizmete kavuşacağını söyledi. Daha yaşanabilir bir Tuşba için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Akman, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tuşba'mızı modern ve daha yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın özlediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşması bizleri son derece mutlu ediyor. Tuşba ilçemizin bir dinleme ve mesire alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Projelerinin destekleme süreciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Akman, “Bu projemizin hayata geçirilmesine desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.