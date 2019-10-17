Tuşba Belediyesi ‘ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi' imzaladı

Van'ın Tuşba Belediyesi, 2 ayrı firma ile ‘ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi' imzaladı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Vangölü Duranlar Geri Dönüşüm Hurdacılık Oto Nakliyat İhracat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi yetkilisi Musa Duran ve Ay-Si Van Geri Dönüşüm Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Limitet Şirketi Bertaraf Hizmetleri yetkilisi Sinan Aybar tarafından ‘ambalaj atıkları geri dönüşüm sözleşmesi' imzaladı. Yapılan sözleşme ile Tuşba Belediyesi sınırları içinde kamu kurum ve kuruluşları, okullar, büyük marketler ve çeşitli iş yerlerinde tüketim sonucu oluşan plastik, cam, metal, kağıt ve karton gibi ambalaj atıkları kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması sağlanacak.

Büyük bir hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin de giderek arttığını ifade eden Başkan Akman, doğal kaynakların hızla tükenmesi, ‘geri kazanım ve çevre' konusunun dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirdiğini söyledi. Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi açısında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Akman, “Bu sözleşme ile atıkların geri dönüşüme kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır” dedi.

Ekolojik dengenin sağlanması adına geri dönüşümün şart olduğunu anlatan Başkan Akman, geri dönüşüm olmadan çöpleri bir yerde biriktirmek veya toplamanın belediyecilik olmadığını söyledi. Başkan Akman, “Çöpleri zamanında ve sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan çöplerin geri dönüşüme kazandırılması gerekir. Belediye olarak geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Bu bilinçle sürenin hemen bitiminde firmalarımızla tekrar sözleşme imzalayarak, ambalaj atıkların düzenli olarak toplatılarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak. Bu bilinçle el ele vererek kentimizi daha güzel ve yaşanılır bir memleket yapalım” ifadelerini kullandı.