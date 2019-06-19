Tuşba Belediyesi ‘Atık Getirme Merkezi' kurdu

Van'ın Tuşba Belediyesi yürüttüğü ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine ‘Atık Getirme Merkezi' kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık” projesine ilk günden itibaren destek veren Tuşba Belediyesi, ortaya çıkan atıkların merkezinde ayrıştırılarak israfın önüne geçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında halkın yoğun olarak gittiği İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı ile Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'na Atık Getirme Merkezi kuran Tuşba Belediyesi, aynı zamanda projeyi ilk hayata geçiren belediyelerden biri oldu.

Sıfır Atık projesi kapsamında eğitim öğretim yılı boyunca ilk ve ortaokullarda 10 bin civarında öğrenciye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre bilincinin gelişmesi, kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla ‘Geri Dönüşüm ve Çevre Eğitimi' de verildi. Halkın yoğun olarak gezdiği alanlara cam, plastik, metal, kâğıt, elektrikli ve elektronik, atık pil ve atık yağ gibi 7 ayrı özel bölmesi bulunan ‘Atık Getirme Merkezi' kurduklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bu istasyonlarda; cam, plastik, metal, kâğıt, elektrikli ve elektronik, atık pil ve atık yağ gibi 7 ayrı özel bölme bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıklarını bu ‘Atık Getirme Merkezi'ne getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacaklar. Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı sağlama anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Sıfır atık hedefiyle başladığımız proje çerçevesinde ilk etapta bu 2 noktaya koyduk. Ancak ilerleyen zamanlarda ilçemizin belli noktalarına bırakacağız” dedi.

Halkın atık getirme merkezlerini kullanmasını ve kullanmayanları da teşvik edilmesini isteyen Başkan Akman, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmanın herkesin görevi olduğunu ve bu yüzden bu merkezlerin kullanması gerektiğini ifade etti. Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunun da altını çizen Başkan Akman, “Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.