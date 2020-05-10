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Tuşba Belediyesi berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti

Van’ın Tuşba Belediyesi, 11 Mayıs’ta kademeli olarak açılacak olan berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Van'ın Tuşba Belediyesi, 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılacak olan berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.


İçişleri Bakanlığının 21 Mart'ta, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının duyurulmasıyla birlikte harekete geçen Tuşba Belediyesi, ilçe genelindeki tüm iş yerlerini dezenfekte etti.


Tuşba Belediyesi ekipleri, gelen müşterilerin daha hijyenik bir ortamda hizmet alması için ilçe genelindeki tüm iş yerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. İlçe esnafına verdikleri desteklerin devam edeceğini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçede bulunan berber ve kuaförler uzun süredir kapalıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılacağının duyurulmasıyla birlikte bizler de Tuşba Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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