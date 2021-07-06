Tuşba Belediyesi, bindallı geleneğini yarınlara taşıyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, ‘Bindallı' geleneğinin yaşatılması ve geleceğe taşınması için ‘Bindallı (üç etek) Yapımcısı Kursu' açtı.

Tuşba Belediyesi, İŞKUR destekli açtığı kursta bindallı adı verilen kadife veya atlas kumaş üstüne sırma, kılaptan ya da sim ile serpme dal, yaprak, çiçek motifleri işleyerek elde edilen kıyafetin yapımını kadınlara öğreterek gelecek nesillere aktarıyor. Bir kültür mirası olan geleneksel kıyafetlerin dikim teknikleri ile işleme ve nakışların genç nesillere öğretilmesinin hedeflendiği kursa katılan 25 kadına ayrıca günlük olarak belli bir ücret de ödeniyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini taşıyan ‘Bindallı Yapımcısı Kursu', Tuşba Belediyesine ait Kalecik Mahallesi'nde bulunan Tarihi Van Evleri'nde düzenleniyor. Açtıkları kursun geçmişin izini geleceğe taşınması açısında önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Geleceği belirleyebilmek için geçmişi bilmek gerekiyor. Geçmiş her zaman size yol gösterir. Siz geçmişinizi ne kadar iyi bilirseniz, geleceğinizi de o kadar sağlam temeller üzerine kurarsınız. Sosyal belediyecilik açısından bu kadar güzel bir geleneği gelecek nesillere taşınması ve geçmişin yaşatılmasını önemsiyoruz. Bunun için Tuşba Belediyesi olarak bu güzel geleneğin kaybolmaması ve gençlere öğretilmesi için İŞKUR ile ortaklaşa açtığımız kurs bayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Şu an 25 kadın bu mesleği gelecek nesillere aktarmak için öğreniyor” şeklinde konuştu.

Bindallı

Kadife ya da atlas kumaş üstüne sırma, kılaptan ya da sim ile serpme dal, yaprak, çiçek motifleri işleyerek elde edilen işlemeli kumaşlara bindallı adı verilir. Bunlar için genellikle koyu kırmızı, mor, lacivert ve benzeri koyu renkli kumaşlar seçilir. Gelinlik, önemli günlerde giyilen özel kıyafetler ve örtü yapımında kullanılan bindallının kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Bu ad, günümüzde kumaşın kendinden çok, kıyafetin adı olarak bilinmektedir.