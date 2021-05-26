Tuşba Belediyesi bir mahalleyi daha parka kavuşturuyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, parkı olmayan mahalleleri tek tek park ve yeşil alana kavuşturuyor.

Tuşba Belediyesi, parkı olmayan mahallelerde başlattığı yeşil alan oluşturma çalışması çerçevesinde yapımını tamamladığı bir parkı daha halkın hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Şemsibey Mahallesi'nde bulunan yaklaşık bin 400 metrekare boş alanı parka dönüştüren Tuşba Belediyesi, altyapı ve peyzaj çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki günlerde düzenleyeceği bir törenle halkın hizmetine sunacak.

İlçenin doğal yapısını koruyarak daha yeşil bir çevre oluşturmak için gece gündüz çalışan Tuşba Belediyesi ekipleri, içerisinde mahalle sakinlerinin oturup dinlenebileceği piknik masaları, oturma bankları, kamelyalar ile çocukları için eğlenme, gençler için spor alanları, aydınlatma sistemi, ağaçlandırılmış bölümlerle parkın estetiğine uygun çöp kutularının yer aldığı Şemsibey Mahalle Parkı'nı hummalı bir çalışma sonucu kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunmaya hazır hale getirildi.

Vatandaşların dinlenebileceği ve çocukların oynayabileceği yeşil alanların artırılması için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe merkezinde kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Vatandaşların rahatlıkla dinlenip, dolaşabileceği ve sosyalleşmeye büyük katkı sağlayan parkların her geçen gün arttıracaklarının müjdesini veren Başkan Akman, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Van'ın yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Tuşba ilçesinin doğru planlamayla yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akman, “İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakımları ile iyileştirme çalışmalarını aksatmadan yaparken, bir taraftan da ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Projesi hazır olan Beyüzümü Mahalle Parkımızın tamamlanmasıyla parkı olmayan merkez mahallemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.