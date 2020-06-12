Tuşba Belediyesi, çevre temizliği için sahile ‘uyarı levhaları' dikti

Van'ın Tuşba Belediyesi, yaz sezonuyla birlikte piknikçilerin günü birlik olarak gittikleri Van Gölü sahillerinde yaşanan çevre kirliliğini önlemek için ‘uyarı levhaları' dikti.

Piknik sezonuyla birlikte her gün binlerce kişi, Tuşba ilçesinin Van Gölü sahillerinde zaman geçirdikten sonra geriye tonlarca çöp bırakarak geri dönüyor. Çitören Mahallesi'nden başlayarak Sağlamtaş Mahallesi'ne kadar uzanan yaklaşık 60 kilometrelik sahil bandı, özellikle hafta sonları piknikçiler tarafından tercih edilen alanların başında geliyor. Piknikçilerin bıraktığı ve insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden çöplerin önüne geçmek için harekete geçen Tuşba Belediyesi, sahil boyu ‘Atıklarımızı doğaya gelişi güzel bırakmayalım, çöp konteynerlerine bırakalım', ‘Temiz bir çevre temiz bir topluma bağlıdır, çevremizi kirletmeyelim' yazan onlarca uyarı levhası dikti.

Vatandaşların özellikle hafta sonları piknik amaçlı gittikleri Van Gölü sahillerine bıraktığı çöplerin ciddi sağlık sorununu beraberinde getirdiğini ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Vatandaşlarımız hafta sonları buralara gelerek piknik yapıyor. Fakat çöplerini beraberinde geri götürmedikleri gibi sahile bırakılan çöp konteynerlerine de atmıyor. Belediye olarak düzenli temizlememize rağmen önüne geçilemiyor. Takdir ederseniz yaklaşık 100 kilometre olan sahili temizlemek çok da kolay olmuyor. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, piknik yaptıklarında çöplerini en yakınlarında bulunan çöp konyetnerlerine atsınlar veya beraberinde geri götürsünler” dedi.

Etrafa rastgele çöp atılmış, pis kokuların geldiği bir çevrede kimsenin piknik yapmak istemediğinin altını çizen Başkan Akman, “Kimsenin böyle bir çevrede piknik yapmak istediğini düşünmüyorum. O zaman kirletmeyeceğiz. Oluşan çevre kirliliği herkesin sağlığını tehdit ediyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bizler burada gereken çalışmayı yapıp çevreyi temizliyoruz. Ayrıca uyarı levhası da diktik. Vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.