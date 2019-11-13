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Tuşba Belediyesi ekipleri köpek yavrusuna sahip çıktı

Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu doyurduktan sonra barınağa teslim ettiler.

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu doyurduktan sonra barınağa teslim ettiler.


Van-Erciş karayolu üzerindeki boş arazide açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan güçsüz düşen yavru köpeğe süt vererek besledi. Ekipler, daha sonra sokak hayvanları toplama aracına bindirdiği yavruyu, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürdü. Burada veterinerler tarafından müdahale edilen yavru köpek, hijyenik ortamda gözetim altına alındı.


Yavru köpeğin tamamen iyileştikten sonra yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

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