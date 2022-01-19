Tuşba Belediyesi ekiplerinden hasta kurtarma operasyonu

Tuşba ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Çomaklı Mahallesi'nde oturan 35 yaşındaki Ayşe Aytin isimli kadın akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine yola çıkan 112 Sağlık ekipleri, etkili olan tipi ve elverişsiz hava şartları nedeniyle yolu kapalı olan Çomaklı Mahallesi'ne gidemeyince Tuşba Belediyesinden destek istedi. Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile hemen bölgeye hareket eden belediye ekipleri, 112 Sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmesi için karla kaplı yolu yaklaşık 3 saat süren zorlu bir mücadele sonucu ulaşıma açarak mahalleye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Aytin, daha sonra yine belediye ekipleri eşliğinde hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Tuşba Belediyesi ve 112 Sağlık ekiplerine teşekkür eden Aytin'in yakınları, “Tuşba Belediyesi ekiplerinden Allah razı olsun. Haber verdiğimiz sağlık ekipleri, tipi nedeniyle yolumuz kapanınca ambulans yolda kaldı. Tuşba Belediyesi ekipleri, yolumuzu açarak sağlık ekiplerin evimizin önüne kadar gelmesini sağladı. Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.