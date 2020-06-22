İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuşba Belediyesi ilaçlı suyla caddeleri yıkıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında oto sanayi sitesi girişindeki yollar ilaçlı suyla yıkandı.

Van'ın Tuşba Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında oto sanayi sitesi girişindeki yollar ilaçlı suyla yıkandı.


Tuşba Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin sorumluluk alanlarından biri olan ve ilçenin en işlek bölgesi konumundaki oto sanayi sitesi, Tuşba Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek ilaçlı suyla yıkandı.


Oto sanayi sitesinde çalışan Reşit Yılmaz isimli şahıs, belediyenin bu hizmetinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Yılmaz, “Oto sanayi sitesinde günde binlerce araç ve insan giriş çıkış yapmaktadır. Haliyle çevre kirliliği oluşuyor. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma hem görünüş hem de hijyenik acısından çok önemlidir. Bu çalışmalarının özellikle pandemi sürecinde devam etmesi biz sanayi sitesi çalışanlarını oldukça memnun ediyor. Çalışmalarından dolayı belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.