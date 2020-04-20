Van'ın Tuşba Belediyesi bahar mevsimiyle birlikte iş sezonunu açarken, bu kapsamda ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için kırsal mahallelerde kilitli parke taşı çalışması başlattı.

Tuşba Belediyesi iş sezonunu açtı. Öncelik durumuna göre hazırlanan plan dâhilinde gerçekleşen kilitli parke taş döşeme çalışmaları ile kırsal mahalleler daha yaşanabilir ve modern bir yer haline getiriliyor. Kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalar, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle az kişiden oluşan ekipler halinde ayrı mahallelerde sosyal mesafe gözetilerek yürütülüyor. Kırsal mahallelerde başlatılan çalışmaların aynısının ilçe merkezinde de eksik kalan yerlerden devam edeceği kaydedildi. İlçe halkına en güzel hizmeti sunabilmek için birçok mahallede ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Gayemiz Tuşba'mızı her alanda modern bir ilçe haline getirmektir” dedi.

İlçe merkezinde doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik direklerinin yeraltına alınması gibi altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Merkez mahallelerimizde de altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarımızı gerek asfalt yama gerekse kilitli parke taşı döşeyerek onarıyoruz. İlçemizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.