Tuşba Belediyesi, kırsal mahallede yaptığı ilk parkın açılışını gerçekleştirdi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmeleri için yaptırdığı ilk parkın açılışını mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte yaptı.

Göreve geldiği gün, eksikliğini hissetti park ve yeşil alanları artırmak için ilçe halkına ‘Parkı olmayan merkez mahallemiz kalmayacak' sözünü veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 3,5 yıl gibi bir sürede tüm merkez mahalleleri parka kavuşturdu. Tüm merkez mahalleleri parka kavuşturan Başkan Akman, bu sefer de kırsal mahalleler için kolları sıvadı. Yeşilköy Mahallesi'nde yaptırdığı ve kırsal mahallede bir ilk olma özelliğine sahip olan parkın açılışını mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte gerçekleştiren Başkan Akman, göreve geldiklerinden ilk olarak 90 dönümlük alana sahip olan İskele Sahil Bandı 2. Etap projesini tamamladıklarını hatırlattı. Başkan Akman, “Akabinde Şemsibey Mahallesi'nde bulunan İbrahim Öngün Parkı, hizmet binası önünde bulunan Kent Meydanı ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezi çevre düzenlemesini yaptık” dedi.

Açılışını gerçekleştirdikleri Yeşilköy Mahalle Parkı'nın kırsal mahallelerde yapılan ilk park olma özelliğini taşıdığını dile getiren Başkan Akman, “Parkımızın, Yeşilköy sakinlerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediyesi, atıl durumda olan alana çocuk oyun grubu kurup, yaptığı küçük dokunuşlarla mahalle sakinlerinin çocukları ile güzel vakit geçireceği güzel bir mekan haline dönüştürdü.