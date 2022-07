Tuşba Belediyesi kurban satış ve kesim noktalarını belirledi

Van'ın Tuşba Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda almaları, yine aynı şekilde sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için satış ile kesim noktalarını belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada; Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban farizasını yerine getirmeleri ve sorunsuz bir bayram geçirmeleri için bir dizi önlem alındığı ifade edildi. Vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu bir ortamda geçirmesi için bütün birimleriyle sahada oldukları ifade eden açıklamada, “Belirlenen yerlerin dışında, park ve dinlenme alanlarında, alışveriş merkezleri etrafı ve göze hoş gelmeyen, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olabilecek yerlerde kurban satışının yapılması veya kesimine kesinlikle izin verilmeyecektir” denildi.

Ayrıca, bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince de kesim yerlerinde çevre ve halk sağlığı düşünülerek temizlik ve denetim birimlerince yeterli sayıda personel görevlendirilmesi yapıldığı, vatandaşların olumsuz bir durum ile karşılaşması halinde ise 7/24 saat açık olan 0533 583 01 43 Nolu Zabıta İhbar hattına bildirmeleri gerektiği vurgulayan açıklamada, “Halkımıza şimdiden rahat ve huzurlu bir ortamda aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz” ifadelerine yer verildi.

Kurban satış noktaları; Kınyas Kartal Bulvarı eski Van Gölü Un Fabrikası yeri, Küçük Oto Sanayi Sitesi girişi futbol sahası yanı, İskele Caddesi Koç İlk ve Orta Okulunun yanındaki boş arazi, kurban kesim yerleri ise Tuşba Oto Yıkama (Akköprü Mahallesi Oğuzlar Sokak No:5), Suver Oto Yıkama (Erciş Yolu Üzeri Suver Petrol), Van Gölü Kur'an Kursu ( Kalecik Mahallesi Can Petrol Yanı), Van Gölü Et Kombinası (Beyüzümü Mahallesi köyüstü), Etin Dünyası (Akköprü Mahallesi Yavuz Selim Sokak), Et ve Balık Kurumu (Alaköy Mahallesi 1. Küme Evler Sokak), Akdamara Oto Yıkama (Akköprü Mahallesi Hıdrellez Caddesi), Tuşba Oto Yıkama (İstasyon Mahallesi Terminal 4. Sokak) olarak açıklandı.