Tuşba Belediyesi öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

Van'ın Tuşba Belediyesi, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla öğrencileri tiyatro ile buluşturdu

Tuşba Belediyesi, ‘Kültür, Sanat ve Çocuk Şenlikleri'nde Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda tiyatro gösterisi gerçekleştirdi. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmenlerin katıldığı tiyatro gösterisinde sahne alan yerel sanatçılar, ‘Hacivat-Karagöz', ‘Nasrettin Hoca', ‘Peter Pan ve Korsanlar', ‘Keloğlan ile Aykız' isimli oyunları sahnelediler.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile çocukları tiyatro ile buluşturduklarını dile getiren belediye yetkilileri, “Eğitimci olan Belediye Başkanımız Salih Akman'ın direktifleri ile her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın” dediler.

Seyredilen her oyunun çocukların yeni şeyleri öğrenmesine ve kişisel gelişimlerine doğrudan katkı sağladığını kaydeden yetkililer, “Tiyatro çocuklara yaşadığı toplumun bir üyesi olma bilincini aşılıyor. Olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırır. İşbirliği ve dayanışmayı öğretir. Sanata olan ilgiyi arttırır” ifadelerini kullandılar.

Eğitici olduğu kadar eğlenceli de olan oyunları ilgiye izleyen çocuklar ise yoğun alkışla beğenilerini gösterdiler.

Tiyatro oyunun ardından belediye ekipleri, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.