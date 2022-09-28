Van'ın merkez Tuşba Belediyesi, öğrencileri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor.

Toplumun her kesimine yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenleyen Tuşba Belediyesi, eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencileri de unutmadı. Geçtiğimiz yıl özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilere yönelik ‘Kültür, Sanat ve Çocuk Şenlikleri' çerçevesinde tiyatro gösterisi etkinliği başlatan Tuşba Belediyesi, öğrenciler tarafından büyük ilgi görmesi üzerine bu yıl da sürdüreceği belirtildi. Geçen hafta 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bugün ilk gösterisinin Adıgüzel Mahallesi Nadide İnan İlkokulu'nda düzenleyen Tuşba Belediyesi Tiyatro ekibi, bu eğitim öğretim yılında tüm öğrencileri tiyatro ile buluşturmayı hedefliyor.

Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal-kültürel gelişimlerini olumlu yönde etkilediğinin altını çizen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Geçen eğitim öğretim yılında ‘Kültür, Sanat ve Çocuk Şenlikleri' etkinlikler çerçevesinde

başlattığımız tiyatro etkinliğimiz öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi gördü. Bizler de çocuklarımızın bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmayarak bu yıl da çocuklarımızı tiyatro ile buluşturma kararı aldık. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki tüm öğrencilerimizi bu yıl çeşitli etkinliklerin de yapıldığı ve adeta bir şenlik havasında geçen tiyatro ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.