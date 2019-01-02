Tuşba Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi

Van'ın Tuşba Belediyesi personelleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereği sağlık taramasından geçirdi.

Tuşba Belediyesi, Özalp yolu üzerinde bulunan temizlik hizmetleri garajında kurduğu mobil araç ile ilk olarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik hizmetleri sağlık taramasından geçirildi. Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün de hazır bulunduğu sağlık taramasında, belediye personeline akciğer grafisi, odyometri (işitme) testi, solunum fonksiyon (Spirometri) testi, elektrokardiografi (EKG), otorefraktometre ile göz muayenesi, kan ve idrar tetkikleri (hemogram, karaciğer enzimleri, sedimentasyon, kanda kurşun, idrarda fenol, TCA, protoporfirin, hepatit tetkikleri), aşılama hizmetleri yapıldı.

Burada konuşan Başkan Özgökçe, tüm personelin periyodik olarak sağlık taramasından geçirildiğini ifade ederek, “Burada elde edilen bulgularla personellerimizin varsa sağlık problemleri, erken teşhis ve akabinde uygulanması gereken tedavi ve tetkikler için bilinçlendirip, yönlendirmeler yapılmaktadır” diye konuştu.

Personelinin sağlığının, kendileri için çok önemli olduğunun da altını çizen Başkan Özgökçe, “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Bu kapsamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının bir gereği olarak tüm personelimizi sağlık taramasından geçirerek gerekli tahlil ve tetkikleri yapıldı. Testler tamamlandıktan sonra uzman hekimlerimizin kontrolünde neticeleri raporlaştırıp belediyemize takdim edildi ve her kesin kişisel dosyalarında arşivlenmektedir” şeklinde konuştu.