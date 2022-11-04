Tuşba Belediyesi personeline ‘Afetlerde Temel İlk Yardım Uygulamaları' eğitimi

Van'ın Tuşba Belediyesi; kaza, yangın ve muhtemel doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personeline yönelik ‘Afetlerde Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi' semineri düzenledi.

Tuşba Belediyesinin, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘Afetlerde Temel İlk Yardım Uygulamaları' eğitimi, belediye meclis salonunda düzenlendi. Belediye Başkanı Salih Akman, başkan yardımcıları, birim müdürleri başta olmak üzere tüm personelin 3 ayrı grup halinde katıldığı eğitim seminerini İl AFAD Müdürlüğü Afet Eğitmeni Sevinç Aykal tarafından verildi.

Afetlerde ilk yardımın önemine değinen Aykal, yaşamsal faaliyetlerin durması halinde uygulanacak ilk yardımın insanlığa olan bir hizmet borcu olduğu söyledi. Aykal, ilk yardımın herhangi bir kaza anında sağlık görevlilerinin tıbbi yardımda bulununcaya kadar yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak gibi yaşamı büyük ölçüde etkileyen bir ehemmiyeti bulunduğu dile getirdi.

Çocuk ve yetişkinlere yapılan ilk yardımda dikkat edilecek hususlar ile yaralanma, kırık çıkık, burkulma olayları, bayılma ve koma gibi konular personele hem pratik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.