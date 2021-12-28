Tuşba Belediyesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Tuşba Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Salih Akman ile Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Ben-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın katıldı. Tuşba Belediyesinde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan ve 2 yıllık olan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin imza töreninde bir açıklama yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kaliteli iş üretebilmek için çalışanın ekonomik sıkıntı içerisinde olmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Akman, “Belediye olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını imkanlarımızın ölçüsünde zamanında, hakkaniyetle vermeye çalışıyoruz. Sözleşmenin çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ise memurların hak kaybını önleyen sözleşmeye verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ederek, “Burada, çalışanın hakkını koruyan ve savunan bir idare gördüm. Bunun için Başkanımız Salih Akman ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sözleşmenin de üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

2023 yılının sonuna kadar geçerli olacak olan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ben-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve Ben-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalandı.