Tuşba Belediyesinden ‘15 temmuz' konulu resim sergisi

Van'ın Tuşba Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde halkın destansı direnişini konu alan ‘15 Temmuz' konulu resim sergisi açtı.

Tuşba Belediyesine ait 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda açılan ve 15 Temmuz'a kadar sanatseverlerin gezebileceği resim sergisinde hain darbe girişiminin konu edindiği 20 eser yer alıyor. Resim sergisinin 15 Temmuz'un ruhunu yansıttığını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, millet olarak bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı dilediklerini ifade etti. O gün yaşananları ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerini unutmayacaklarını, her zaman minnet ve rahmetle anacaklarını vurgulayan Başkan Akman, “Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen aziz milletimiz hala milli bir şuurla o günün milli birlik ve beraberlik ruhunu yüreğinde taşımaktadır. Bu ruhun yansımalarını düzenlediğimiz sergide de görüyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” dedi.