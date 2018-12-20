Tuşba Belediyesinden 3'üncü geleneksel münazara yarışması

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hazırlanan “Tuşba'da Fikirler Konuşuyor” temalı 3'üncü geleneksel münazara yarışması başlıyor.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği liseler arası ‘Fikirler Konuşuyor' münazara yarışmasının kura çekimi yapıldı. İskele Öğretmenevinin toplantı salonunda düzenlenen kura çekimine Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu, Van YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç Dr. Suat Parin ve okul müdürleri katıldı.

Düzenlenen kura çekiminde bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, öğrencilerin akademik başarısını artırmak, değerlere göre yetiştirmek ve ifade konusunda gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Gerçekleştirilen münazaralarda öğrencilerin büyük başarılar gösterdiğini ifade eden Başkan Özgökçe, “Öğrencilerimiz 5 dakika içinde sunumunu tamamlama kabiliyetine sahiptirler. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, kongrelerde ya da kendisine söz hakkı verilen bir yerde kişinin o vakti en iyi şekilde değerlendirebilme alışkanlığını kazandırması bu tip münazaralarla elde ediliyor. Bu münazaralarla yetişen nesil, gelecekte meclis kürsülerinde, belediye meclislerinde, üniversitelerde kendilerini çok rahat ifade edeceklerdir” dedi.

Münazara yarışmaları düzenleme konusunda profesyonelleştiklerini dile getiren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ise, “2 yıl boyunca fen lisesi öğrencilerinin münazarada daha başarılı olabileceği tahmin edilirken, çok programlı liselerin kendilerini daha iyi ifade ettikleriyle karşılaşabildik. Diğer taraftan meslek liselerinin bu konuda üst düzey başarılar gösterdiklerini gördük. Bu konuda bizi en çok memnun eden şey ise; okullarda idareci, öğretmen ve öğrenciler arasındaki o işbirliğidir” diye konuştu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Nuri Bekiroğlu da, münazaraya katılacak öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edileceğini, ayrıca finale kalan öğrenci ve okulların da büyük ödül sahibi olacağı belirtti.