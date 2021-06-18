Tuşba Belediyesinden aşı kampanyasına destek

Van'ın Tuşba Belediyesi, hem kendi personelinin hem de vatandaşların sağlık kuruluşlarına gitmeden korona virüs aşılarını bulundukları yerde yapabilmelerini sağlamak amacıyla Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için aşı birimi oluşturdu.

Van'da adeta bir seferberlik ruhu ile tüm hastane ve sağlık ocaklarında yürütülen korona virüs aşı kampanyasına bir destek de Tuşba Belediyesinde geldi. Hem personelinin hem de mahalle sakinlerinin sağlık kuruluşuna gitmeden bulundukları yerde aşılarını olabilmeleri için belediye hizmet binası bahçesinde sağlık çalışanları için aşı birimi kuran Tuşba Belediyesi, böylelikle bir nebze de olsa sağlık kuruluşlarında meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçmiş oluyor.

Belediye bahçesinde randevulu ve randevusuz aşı sırası gelen tüm vatandaşların gün boyu gelip aşısını yapabileceklerini kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sabah 10.00'da başlayan aşı çalışmasının saat 17.00'ye kadar devam edeceğini ifade etti. Sırası gelen tüm vatandaşların aşılarını yapmaları yönünde çağrıda da bulunan Başkan Akman, “Bilim insanlarımız bu pandemiden korunmanın en etkin yolunun aşı olduğunu söylüyorlar. Bizler de bunun için mutlaka aşımızı yapmamız gerekir. Aşı yapıldıktan sonra da sosyal mesafe, maske ve temizlik tedbirlerini kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor” dedi.