Tuşba Belediyesinden bahar seferberliği

Van'ın Tuşba Belediyesi, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla cadde, kaldırım ve sokaklarda temizlik seferberliği başlatırken, parklarda genel temizlik ve onarım çalışmalarının da startını verdi.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, rutin işlerin yanı sıra mıntıka temizliği, cadde, meydan ve yol temizliği ile parkların onarımı ve fidan dikimi gibi yaz mevsimi hazırlıklarına hız verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerinde günlük olarak ana cadde, yol, meydanları tazyikli su ile yıkıyor.

Kış mevsiminde kar, buz ve tuzlama çalışmaları sebebiyle yol ve kaldırımlarda biriken atıkları temizleme çalışmalarını tek bir cadde ve sokak kalmayana kadar devam edeceklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, daha temiz ve yeşil bir Tuşba için çalışmalarının süreceğini kaydetti. Başkan Akman, “İlçe genelindeki sokaklarımızı, caddelerimizi ve parklarımızı yaza hazırlamak amacıyla ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Amacımız insanlarımızın yaşadıkları ortamda tozdan ve farklı unsurlardan olumsuz etkilenmesini önlemek, temiz bir ortamda yaşamalarını sürdürmeleridir. Vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerini gelişi güzel etrafı kirletecek biçimde atmasınlar. Halkımızdan çevre konusunda hassasiyet bekliyoruz. Daha yaşanılabilir, temiz bir Tuşba için tüm vatandaşlarımızı bize destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise daha yeşil bir Tuşba için mevcut parklarda ağaçlandırmanın yanı sıra her türlü bakım, onarım, temizlik, ağaç budama, sulama ve çim biçimi gibi faaliyetlerinin startı verildi. Her yıl yeşil alan miktarının artıracaklarını belirten Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak halkın daha çok zaman geçirebilecekleri, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayacakları parkları daha da güzel bir hale getireceklerini söyledi. Başkan Akman, bu kapsamda birçok parkın oyun ve spor gruplarının bölgede uzun süre etkili olan kış şartlarından dolayı tahrip olduğundan dolayı yenileyeceklerini ve özellikle parklarda ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Bu parklarda ağaçlandırma çalışmalarını yeşil bir Tuşba hayali ile gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Akman, “İnşallah şu an ağaçlandırma çalışmalarına başlattığımız başta Türkiye'de ilk ve tek olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız olmak üzere tüm parklarımızı, halkımıza yakışan şekilde dizayn edeceğiz” diye konuştu.