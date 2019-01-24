Tuşba Belediyesinden bez torba dağıtımı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla mahallelerde, marketlerde ve semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Tuşba Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek verdi. ‘Sıfır Atık' projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Tuşba Belediyesi, proje kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara dağıtmak üzere 10 bin bez torba yaptırdı. Bu çerçevede basılan bez torbaları marketlerde, semt pazarlarında, Kalecik ve Bardakçı mahallerindeki vatandaşlara dağıtan Başkan Özgökçe, naylon poşetlerin doğaya zarar verdiğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, plastik poşetlerin yüz yıllarca yok olmadan doğada kaldığını belirtti. Bu yüzden plastik poşetlere karşı olduklarını ve bez torba dağıttıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, “Bugün Tuşba Belediyesi olarak 67 mahallemizde yaz kış demeden inşalarımızı tandırdan kurtarmak amacıyla 2014 yılında vermiş olduğumuz sözün gereği olarak halk ekmeklerimizi bütün köylerimize ulaştırıyoruz. Halk ekmeğimiz 250 gram üzerinden olup, 60 kuruştan halkımıza ulaştırıyoruz. Plastik poşete karşı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de alınan karar gereği vatandaşlarımıza bez torba, file ve kese kağıdını öneriyoruz” dedi.

“10 bin adet bez torba bastırdık”

Tuşba Belediyesi olarak şu an için 10 bin adet bez torba bastırdıklarını dile getiren Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra hem halk ekmeğimizi en uygun şekilde ulaştıracağız hem de insanlarımızı plastik poşetlerden uzaklaştırarak bez torbalarla buluşturuyoruz. Yüz yıllarca toprakta kalan poşetlerle mücadele edeceğiz. Bütün halkımız bu çalışmayı benimsedi ve onlar da bize destek veriyorlar.”

Plastik poşetlerin ücretli olmasını olumlu karşılayan vatandaşlar ise, bez torbaların dağıtımını gerçekleştiren Başkan Özgökçe'ye teşekkür etti.