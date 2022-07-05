Tuşba Belediyesinden bir sosyal sorumluluk projesi daha

Van'ın Tuşba Belediyesinin sosyal sorumluluk bilinci ile hayata geçirdiği ‘Evde Temizlik' hizmeti; kimsesiz yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaçların umudu oldu.

Tuşba Belediyesi, yaşanan pandemi dolayısıyla yaklaşık 2 yıldır ara verdiği kimsesiz yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaç vatandaşların ev temizliği hizmetini yeniden başlattı. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla tekrar hayata geçirilen proje bünyesinde ilçe genelinde belediye ekiplerince belirlenen evlerden randevu alınarak gidiliyor. Kullanacakları temizlik malzemelerini yanlarında götüren Tuşba Belediyesi ekipleri, detaylı bir temizlik yapıyor. Evin camlarından yerlerine, koltuklarından banyosuna ve mutfağına kadar detaylı bir temizlik yapan ekipler, vatandaşların yalnız olmadıklarını gösteriyorlar.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile tekrar hayata geçirilen proje bünyesinde kimsesiz yaşlılar, hastalar ve yardıma muhtaçların umudu olduklarını dile getiren yetkililer, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman vatandaşların yanında olduklarını söylediler. Yetkililer, “İhtiyaçlarını karşılayamayan kimsesiz yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik tekrar ücretsiz olarak ‘Evde Temizlik' hizmeti vermeye başladık. Bu projemiz sayesinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak, yaşam kalitelerini yükselecek” dediler.